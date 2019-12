YPF suspendió el aumento de las naftas y esperan que el resto de las petroleras no suban los precios

El incremento previsto era de un 5% pero a raíz de un pedido del presidente, Alberto Fernández, se dio marcha atrás con la medida.

Este lunes 30 de diciembre estaba previsto un nuevo aumento en las naftas, pero el presidente, Alberto Fernández, solicitó a YPF que no lo llevara a cabo. De este modo, el aumento de 5% no se llevará a cabo y se espera que el resto de las petroleras tome la misma decisión y no suba sus precios.

Alberto Fernández le pidió al titular de YPF, Guillermo Nielsen, dejar sin efecto un aumento del 5% previsto en los precios de los combustibles, con el objetivo de evitar que la inflación crezca. En la charla, le transmitió la “inconveniencia” de avanzar con ese ajuste, en un momento en que el gobierno intenta desacelerar el ritmo de la suba de precios.

Asimismo, según trascendió, la petrolera Axion aclaró que, si YPF no remarca, ellos tampoco lo harán, y el mismo camino seguirá Shell.

En tanto, Nielsen había planteado la necesidad de “recomponer” los precios, ya que para el sector petrolero existe un retraso del 15% para equilibrar los niveles de facturación con los costos. Sin embargo, la Casa Rosada hizo trascender que “jamás” existió autorización alguna para que YPF aumente, ya que todas las tarifas están “congeladas por seis meses”.

A lo largo de 2019, la nafta aumentó en nueve oportunidades, hasta acumular un salto del 41%, 14 puntos por debajo de la inflación. La de este lunes iba a ser la primera durante el gobierno de Fernández y llevaría a 46% el alza acumulada global.

