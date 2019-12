UNLP 2020: facultad por facultad, cómo serán y cuándo comienzan los cursos de ingreso

La Universidad Nacional de La Plata publicó el cronograma de 2020 con el inicio de los ciclos lectivos de cada Facultad. En esta ocasión recibirán a 33 mil estudiantes.

La Universidad Nacional de La Plata difundió el cronograma para el año 2020 y los correspondientes arranques de los cursos de ingreso para todas las facultades. Los mismos serán entre fines de enero y principios de febrero.

ARQUITECTURA Y URBANISMO

El Curso Introductorio Presencial dará inicio el 3 de febrero y se extenderá hasta el 28 de ese mes. Son en total 4 semanas. El mismo se desarrollará en 2 bandas horarias: turno mañana de 8.15 a 12.30 hs. o turno tarde de 16.45 a 21.00 hs.

BELLAS ARTES

El curso de Ingreso de carácter obligatorio se desarrollará desde el lunes 17 de febrero al martes 3 de marzo.

CIENCIAS AGRARIAS Y FORESTALES

El ingreso se inicia el 27 de enero a las 8:30 Hs. (quienes cursen a la mañana) y a las 13:30 Hs. (quienes cursen a la tarde) con el Taller de Ambientación Universitaria (TAU). Esta actividad es de asistencia obligatoria para todos los ingresantes que no tengan experiencia universitaria previa. El TAU se desarrolla los días 27 al 29 de enero y los viernes 7, 14, 21 y 28 de febrero.

CIENCIAS ASTRONÓMICAS Y GEOFÍSICAS

El Curso de Nivelación de Verano tendrá una duración de 5 semanas, desde el 3 de febrero al 6 de marzo. Está constituido por clases teórico-prácticas, de lunes a viernes, en turno mañana y turno tarde.

CIENCIAS ECONÓMICAS

La Facultad no posee un curso de ingreso, pero ofrece actividades alternativas con el objetivo de acompañar a los estudiantes a lo largo del período de transición de la escuela media a la universidad.

CIENCIAS EXACTAS

Para comenzar las carreras se requiere que realizar el curso de ingreso de la Facultad. El curso se realiza dos veces al año:

Febrero de 2020. Para todas las carreras; incluyendo las carreras del Prof. en Matemática, Prof. en Física y Prof. en Química de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.

Junio/Julio de 2020. Para comenzar las cursadas en agosto de 2020. En este caso, los interesados en la Lic. en Matemática, Lic. en Física y Lic. en Física Médica deben contactarse previamente debido a restricciones en las cursadas del 2do semestre.

CIENCIAS MÉDICAS

El curso tiene previstas dos instancias formativas:

Enero 2020 – Actividad no presencial. Esta actividad implica la elaboración de una «Guía de observación», que el estudiante deberá realizar en el lugar en el que se encuentre.

Febrero 2020 – Actividad presencial. Esta actividad inicia la semana del 4 de febrero y consta de ocho clases (dos por semana de dos horas de duración).

Horario: mañana, tarde o tarde-noche (esta última banda horaria se habilitará según necesidad).

CIENCIAS NATURALES Y MUSEO

El curso introductorio a la Facultad es de asistencia obligatoria y de carácter nivelatorio, no eliminatorio. Se cursa en tres bandas horarias: 8:30 a 11:30, 14 a 17 y 17:30 a 20:30.

Comprende un Módulo integrado de Antropología, Biología y Geología y Módulos teórico-prácticos de Matemática y Química.

CIENCIAS VETERINARIAS

Todos los inscriptos a la carrera deberán realizar un curso de inserción a la vida universitaria que se desarrollará desde el lunes 3 de febrero hasta los primeros días del mes de marzo. Consta de 6 módulos.

INFORMÁTICA

El curso de ingreso para las carreras de Licenciatura en Informática, Licenciatura en Sistemas, Analista Programador Universitario y Analista en Tecnologías de la Información y la Comunicación, se extenderá desde el 27 de enero hasta el 13 de marzo.

INGENIERÍA

Las actividades del curso de nivelación se desarrollan en tres instancias:

– Modalidad Intensiva: Inicio lunes 20 de enero hasta fines de febrero de 2020 (con semanas de evaluaciones incluidas)

– Modalidad trimestral:1° semestre: (marzo a junio). La cursada se realizará tres veces por semana, con clases de tres horas cada una, para los alumnos que no hicieron la intensiva o no alcanzaron la promoción. 2° semestre: Modalidad anticipada (agosto a noviembre). Se dictará para aspirantes a carreras de Ingeniería (alumnos que cursen el último año del colegio secundario) y para aquellos alumnos ingresantes anteriores que aún no hayan alcanzado los objetivos de la materia.

ODONTOLOGÍA

La Facultad no cuenta con curso de ingreso. La primera materia de la carrera, Introducción a la Odontología, comienza el 1º de febrero y se extiende hasta el 3 de abril.

PERIODISMO Y COMUNICACIÓN SOCIAL

El curso de ingreso obligatorio no eliminatorio y la primera asignatura de la carrera iniciarán el lunes 10 de febrero. Durante 5 semanas, los estudiantes comenzarán su trayectoria universitaria cursando en diferentes bandas horarias la primera de las asignaturas de la Licenciatura, el Profesorado y las Tecnicaturas.

PSICOLOGÍA

-Módulo Ingreso: entre el 3 de febrero y el 28 de febrero, los estudiantes cursarán talleres, conversatorios y actividades optativas con el objetivo de que logren un primer contacto con las lógicas institucionales de la Facultad y la Universidad, se aproximen a las particularidades que implican los procesos de lectura y escritura académicos y se familiaricen con las particularidades del campo disciplinar y profesional.

TRABAJO SOCIAL

El curso es introductorio y obligatorio, comienza el 10 de febrero y finaliza el 13 de marzo, son en total 14 días de clase. Cada día de clase incluye dos horas de clase teórica y dos horas de clase práctica. Se puede elegir cursar en tres turnos: de 9 a 13 horas, de 13 a 17 o de 17 a 21 horas.

LICENCIATURA EN FONOAUDIOLOGÍA

El curso es introductorio y obligatorio, comienza el 10 de febrero y finaliza el 9 de marzo, son en total 7 días de clase. Cada día de clase incluye dos horas de clase teórica y dos horas de clase práctica. Se cursa en el horario 17 a 21 horas.

