Nicolás Expósito: “Yo no tenía dudas de que era un gran equipo”

La Sexta división del Club Atlético Ranchos se coronó subcamepona el pasado sábado, tras jugar el encuentro de vuelta por la Final del Torneo Clausura de la Liga Chascomunense de Fútbol ante Deportivo Chascomús, en casa propia.

La categoría más chica del Verdinegro, es dirigida por Nicolás Expósito, quien remarca que “la verdad que fue un año hermoso. Al tenerlos dos años seguidos, el último año de la EMFI y el primero del Club, uno por ahí lo trabaja de otra forma, lo va acomodando y tiene mucho tiempo para trabajar. Eso es muy bueno”, comentó a MD.

“Yo no tenía dudas de que era un gran equipo, pero faltaba que se convenzan ellos de que podían. Por ahí en Escuelita no lograban los resultados que esperaban, y este año había que cambiarles un poco la cabeza”, explica el DT.

“Se trabaja distinto, es el Club, se trabaja mucho más fuerte y ellos entendieron perfecto eso. Hicieron una temporada bárbara y todo el año estuvieron metiéndole a full, y eso hizo que lleguemos a donde llegamos”, considera Expósito.

“El resultado de la final era lo que menos me importaba, estoy muy orgulloso de lo que son como personas, de lo que han logrado. Estoy muy tranquilo y conforme, y la verdad muy orgulloso, no me entra más orgullo en el cuerpo, yo los quiero mucho. Compartimos tres años seguidos, más allá de que no soy el técnico en los tres años, y uno se encariña demasiado, y verlos llorar te parte el alma, pero traté de que se convenzan de que no es fácil llegar a una final, y de que dieron todo. Estuvieron a la altura, hicieron un partido excelente, y no les ganamos por detalles. Nos hicieron el gol sobre el final, lo peleamos hasta lo último, así que muy contento, muy conforme”, subraya.

El encuentro terminó igualado en un gol, pero la derrota por 2 a 0 en Chascomús selló el triunfo para la visita con un global de 3-1. Caras de tristeza y desilusión se dibujaron en los chicos, que recién comienzan a forjar un camino en la etapa competitiva.

“Ahora a descansar, que se lo merecen, fue un año larguísimo, y que se preparen para el año que viene porque van a volver a pelear el campeonato, no tengo dudas de eso”, garantiza Expósito.

Finalmente, desea “agradecerles a todos los padres que se bancaron todas mis locuras y me bancan todos los entrenamientos: Laportilla, Fernández, Santero… la verdad que son un integrante más del cuerpo técnico prácticamente, y después a toda la gente que nos acompañó que fue muchísima; a la Comisión por confiar en mí, en lo que hago… Y que sigan creyendo en el club, porque esto sigue creciendo y esta familia se va agrandando. Que sigan creyendo, confiando, porque las cosas se están haciendo bien”.

“Felices fiestas para todos, y vamos un 2020 mejor que el 2019. ¡Aguante el Verdinegro!”, acentuó Nicolás Expósito.