Marcelo Raffone: “Los términos están acordados”

Tal como informáramos anteriormente, Marcelo Raffone será el nuevo Gerente de la Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda., cargo que dejara luego de la asunción de las nuevas autoridades del Consejo de Administración, el Ingeniero Gustavo Magnani.

Aún no se ha producido la firma del contrato, pero Raffone aseguró a este medio que “los términos están acordados. (…) Me dijeron que me llamarían, y en teoría hoy firmamos. Eso me dijo el Asesor Legal (Lucas Lezcano)”, agregó.

La fecha de inicio de las actividades dentro de la Cooperativa aún no está confirmada, aunque se sabe que será en el mes de enero. Respecto a esto, alegó que “hay una transición en el medio, y quiero descansar aunque sea una semana”.

“Esto es difícil, y aquello no va ser fácil”, sostuvo Raffone, quien hace años tiene la responsabilidad de administrar el Hospital Campomar, puesto que dejaría con el consentimiento y apoyo del Intendente Juan Manuel Álvarez, con quien deberá reunirse en las próximas horas para acordar algunos puntos.

“Para ayudar a la transición mi compromiso está, es un tema a charlar con el intendente”, explicó, y no descarta que pueda mantener interinamente un vínculo con el Hospital Campomar, para dar cierre a algunos temas pendientes, aunque aclara que no tiene intenciones de ocupar ambos cargos al mismo tiempo.

Sobre la imagen que publicara el Sindicato de Luz y Fuerza de Mercedes, en donde se lo ve junto al Presidente de la Cooperativa de Gral. Paz, Miguel Ángel Brown, la Tesorera María de los Ángeles de Andrés, los representantes del sindicato local Matías Pignatelli y Cecilia Herrera, manteniendo una reunión con autoridades del Sindicato, Raffone explicó que “ayer estuve como acompañante, porque no hay ninguna vinculación formal”.