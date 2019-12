Maxi Básquet: Los Aurinegros ganaron un partido muy luchado y gritaron campeón

Por Julián Ormaechea

Anoche el Centro de Educación Física local se vistió de fiesta para el último juego de la final de la Zona B de la Maxiliga del Conurbano entre los locales y UE Villegas de Remedios de Escalad.

Más allá de que ambos conjuntos ya estaban ascendidos a la primera división del certamen se debía definir al campeón en el partido que desempataba una serie que estaba igualado en una victoria por lado.

El trámite del partido se mantuvo siempre en el terreno de la paridad y el juego físico porque durante los primeros diez minutos se llegó al poste bajo pero los errores en la definición permitieron al visitante escaparse por 7 puntos. Sin embargo una rápida reacción de Ranchos hizo quedar al equipo a un punto más allá del 19-15 con el que terminó el primer cuarto.

La segunda unidad una vez más fue clave en el conjunto ranchero a pesar de los dos minutos sin tantos. Con 14 unidades en el segundo periodo lograron dar vuelta el marcador e irse al entretiempo 29-25. Villegas se apoyaba mucho en las penetraciones de M. Orellano y F. San Juan que fueron los que más puntos le aportaron al auriazul. En el ranchero hubo buen trabajo de defensa ganando varios rebotes (Marcos Guzmán fue importante para esto como para lograr unidades que hicieron levantar al equipos) y haciendo marcar solo 6 puntos al visitante

En el tercer cuarto, la tesitura no cambió y el aurinegro pudo llevar el control del partido y del resultado a su favor. Posesiones más largas y otros cambios de velocidad lo mantuvieron al frente y Villegas empezó a pensar en las opciones de tres puntos que no fueron demasiadas efectivas. El 42-35 con el que terminó este tiempo no le quitaba dramatismo a la definición.

En el último periodo, el visitante logró achicar el margen a pocas unidades pero el final fue mejor para el local, Sebastián Villasante tuvo un muy buen momento con penetraciones y faltas sobre él, que permitieron la escapada en el marcador por 11 unidades. Allí cada uno de los equipos aprovechaba sus momentos para anotar pero el resultado no iba a cambiar de dueño, quedando para el final un triple del visitante para decorar el 60-51 con el cual Ranchos Básquet ganó la serie final y se consagró como el ganador de esta competencia en la que participó por primera vez.